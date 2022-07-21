Kardeşlerim'den Üç Kız Kardeş'e dozu dumana katacak transfer! Taş taş üstünde bırakmayacak! Rolü de hazır

ROLÜ DE BELLİ OLDU

Kardeşlerim dizisinde Kaan rolüne hayat veren Ören Üç Kız Kardeş dizisinde Mustafa Korman karakteri ile izleyicis karşısına çıkacak.

ASKERLİK SONRASI SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren Ören'in çekimler öncesi bedelli askerlik yapacağı, dönüşte de sete çıkacağı öğrenildi.

16. bölümde sezon finali yapan "Üç Kız Kardeş", aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsüyle yeni sezonda da seyirciyi ekran başına toplayacak. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş'in yeni sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak.