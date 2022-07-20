Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi sezon finaliyle damga vurdu. Ceylin ile Ilgaz'ı en mutlu günü kabusa döndü. Düğünden sonra zaman atlamasının yaşandığı dizide Ilgaz'ın başına ne geldiği bilinmezken Ceylin'in gözaltına alınması izleyiciyi şoke etti. 2. sezon için onay çıktı, Ilgaz'ın başına ne geldiği yeni bölümlerde belli olacak. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu merakla beklenirken flaş bir ayrılık yaşandı.