Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi sezon finaliyle damga vurdu. Ceylin ile Ilgaz'ı en mutlu günü kabusa döndü. Düğünden sonra zaman atlamasının yaşandığı dizide Ilgaz'ın başına ne geldiği bilinmezken Ceylin'in gözaltına alınması izleyiciyi şoke etti. 2. sezon için onay çıktı, Ilgaz'ın başına ne geldiği yeni bölümlerde belli olacak. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu merakla beklenirken flaş bir ayrılık yaşandı.
Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Yargı'nın son bölümü nefes kesti. Ilgaz'ın canını aldığı konuşulan Ceylin'in üzerinin kanlı olması ve susup kimseye bir şey anlatmaması 'Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü?' sorularını da beraberinde getirdi. 2. sezonda tüm bu sorular yanıt bulacak. Öte yandan dizide veda haberi izleyiciyi üzdü.
YARGI'DAN GİDİYOR...
34. bölümüyle sezon finali yapan Yargı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Fenomen diziye bomba bir isim veda etti. Sözleşmesinin bittiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Yargı'nın yeni bölümlerinde rol almayacak.
Öte yandan güzel oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.