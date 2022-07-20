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    • Magazin
    • 20.07.2022 16:49
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    • 20.07.2022 16:49
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    Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Zaman atlamasının yaşandığı son bölümde Ilgaz Kaya'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken cinayeti kimin işlediği meçhuk kaldı. 2. sezon için onay alan dizinin yeni sezonu yayınlanır yayınlanmaz gerçekler su yüzüne çıkacak. Merakla beklenen dizide flaş bir gelişme yaşandı. Yargı'nın sevilen oyuncusu pılını pırtını topladı. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer almayacak. İşte detaylar...

    Yargı’da kıyamet kopartacak ayrılık!

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi sezon finaliyle damga vurdu. Ceylin ile Ilgaz'ı en mutlu günü kabusa döndü. Düğünden sonra zaman atlamasının yaşandığı dizide Ilgaz'ın başına ne geldiği bilinmezken Ceylin'in gözaltına alınması izleyiciyi şoke etti. 2. sezon için onay çıktı, Ilgaz'ın başına ne geldiği yeni bölümlerde belli olacak. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu merakla beklenirken flaş bir ayrılık yaşandı.

    Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Yargı'nın son bölümü nefes kesti. Ilgaz'ın canını aldığı konuşulan Ceylin'in üzerinin kanlı olması ve susup kimseye bir şey anlatmaması 'Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü?' sorularını da beraberinde getirdi. 2. sezonda tüm bu sorular yanıt bulacak. Öte yandan dizide veda haberi izleyiciyi üzdü.

    YARGI'DAN GİDİYOR...

    34. bölümüyle sezon finali yapan Yargı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Fenomen diziye bomba bir isim veda etti. Sözleşmesinin bittiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Yargı'nın yeni bölümlerinde rol almayacak.

    Öte yandan güzel oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

        YARGI'NIN NEVA'SI BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NDA ŞOK VEDA!

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı'nın 2. sezonunda Neva karakterine hayat veren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu diziye veda eden isim olacak.

        BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

        22 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimi sırasında yaz aylarında Londra, Cenevre ve Brüksel'de yaz okullarında eğitim gördü.

        Liseden mezun olduktan sonra AFS programıyla burslu olarak bir yıl ABD'nin Kansas eyaletinde bir kasabada liseye devam etti ve ikinci lise diplomasını aldı.

        ABD'de iken bir müzikal oyunda rol aldı ve müzikal tiyatro eğitimine başladı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine eğitimini bırakarak Türkiye'ye döndü.
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        Haberler Magazin Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...
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