Müge Anlı bayramdan sonra ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi 2022!

Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV'de yayınlanan fenomen program 2008 yılından bu yana ekranlarda boy gösteriyor. Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Haziran 2022 tarihinde sezon finali yapmıştı. Yeni sezonu heyecanla beklenirken Müge Anlı bayramdan sonra ne zaman başlayacak? sorusu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi 2022 belli oldu mu?
MÜGE ANLI BAYRAMDAN SONRA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu başlangıç tarihi henüz net olarak belli olmasa da Ağustos ayında yayınlanacağı bliliniyor.
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezonda da üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
MÜGE ANLI EVLENDİ
Türk televizyonlarının en çok sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, reyting rekortmeni progrmaı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline az bir süre kala müjdeyi vermiş ve evleneceğini duyurmuştu.
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.