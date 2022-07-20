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    • Magazin
    • 20.07.2022 16:25
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    • 20.07.2022 16:25
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    2 kez şampiyon olmuştu! Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif

    Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı'nın finale kaldığı Survivor 2022'de şampiyon Nisa olmuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan programın bitmesiyle gözler yeni yarışma arayışına geçti. İzleyiciler Acun Ilıcalı'dan yeni bir proje beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Survivor'un eski yarışmacısı Ilıcalı'ya rakip olacak. Yeni bir yarışma programı başlatacağını ilan etti. İşte Turabi Çamkıran'dan herkesi şaşırtacak o açıklama...

    Turabi’den Acun Ilıcalı’yı çıldırtacak yeni yarışma!

    Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve TV 8 ekranlarında yayınlanan programın eski yarışmacı ekranlara öyle bir dönüyor ki... Survivor'dan 2 kez şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmanın da şampiyonluğunu elde etmişti. Güçlenerek dönen yarışmacı kendi işinin patronu olmaya hazırlanıyor. Survivor'ı aratmayacak yeni bir yarışma kuracak. İşte detaylar...

    TURABİ'DEN ACUN ILICALI'YI KIZDIRACAK ATAK

    Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Yarışmanın hafızalara kazanan yarışmacılarından biri olan Turabi Acun Ilıcalı'ya rakip olacak.

    10 milyon dolar daha kazanıp kendi yarışmasını yapacağını ve formatta her şeyin serbest olacağını söyleyen Turabi'ye yorum yağdı.

    İşte o açıklama;

    "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak.

        Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek.''

        ESKİ SURVİVOR ŞAMPİYONLARINA MESAJ

        Eski Survivor yarışmacılarına da mesaj gönderen Çamkıran, "İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın. Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak.

        Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Magazin 2 kez şampiyon olmuştu! Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif
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