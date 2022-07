2 kez şampiyon olmuştu! Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve TV 8 ekranlarında yayınlanan programın eski yarışmacı ekranlara öyle bir dönüyor ki... Survivor'dan 2 kez şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmanın da şampiyonluğunu elde etmişti. Güçlenerek dönen yarışmacı kendi işinin patronu olmaya hazırlanıyor. Survivor'ı aratmayacak yeni bir yarışma kuracak. İşte detaylar...