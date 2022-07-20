2 kez şampiyon olmuştu! Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve TV 8 ekranlarında yayınlanan programın eski yarışmacı ekranlara öyle bir dönüyor ki... Survivor'dan 2 kez şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmanın da şampiyonluğunu elde etmişti. Güçlenerek dönen yarışmacı kendi işinin patronu olmaya hazırlanıyor. Survivor'ı aratmayacak yeni bir yarışma kuracak. İşte detaylar...
TURABİ'DEN ACUN ILICALI'YI KIZDIRACAK ATAK
Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Yarışmanın hafızalara kazanan yarışmacılarından biri olan Turabi Acun Ilıcalı'ya rakip olacak.
10 milyon dolar daha kazanıp kendi yarışmasını yapacağını ve formatta her şeyin serbest olacağını söyleyen Turabi'ye yorum yağdı.
İşte o açıklama;
"Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak.