2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri! Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir...

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Programın jüri üyeleri arasında geçen senelerden hatırladığımız Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.

Geçtiğimiz senelerde ise programda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Umut Eker gibi isimler jürilik yapmıştı.