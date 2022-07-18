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    • Magazin
    • 18.07.2022 17:17
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    • 18.07.2022 17:18
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    2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri! Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir...

    Doya Doya Moda yeni sezonuyla takipçilerinin karşısına çıkmaya başladı. Programın takipçileri yarışmacılar ve jüri üyeleri hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? İşte 2022 Doya Doya Moda jüri isimleri ve yarışmacılar Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir hakkında bilgiler...

    Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir?

    Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? 2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri kim? soruları gündemde yer alıyor. Ekranların fenomen yarışma programı 18 Temmuz itibariyle başladı. Jüri üyeleri ve yarışmacılar merak konusu oldu. İşte TV8 ekranlarında yayınlanan programın jüri üyeleri ve yarışmacılar hakkında merak edilenler...

    DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

    Zeynep Billur Uludağ

    Banu Teker

    Nihan Sağır

    Özge Özder

    Aleyna Koç

    Hülya Yenidoğmuş

    Tina Özdemir

    DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

    Programın jüri üyeleri arasında geçen senelerden hatırladığımız Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.

    Geçtiğimiz senelerde ise programda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Umut Eker gibi isimler jürilik yapmıştı.
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    Haberler Magazin 2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri! Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir...
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