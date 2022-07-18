2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri! Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? Zeynep Billur Uludağ, Banu Teker, Nihan Sağır, Tina Özdemir...

Doya Doya Moda yarışmacıları kimlerdir? 2022 Doya Doya Moda jüri üyeleri kim? soruları gündemde yer alıyor. Ekranların fenomen yarışma programı 18 Temmuz itibariyle başladı. Jüri üyeleri ve yarışmacılar merak konusu oldu. İşte TV8 ekranlarında yayınlanan programın jüri üyeleri ve yarışmacılar hakkında merak edilenler...
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Programın jüri üyeleri arasında geçen senelerden hatırladığımız Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sene Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.
Geçtiğimiz senelerde ise programda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Umut Eker gibi isimler jürilik yapmıştı.