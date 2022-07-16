Nalan'ın sığınacak tek limanıydı! Yüzleşemeden cenazesi kalktı! Camdaki Kız'dan ayrılan ünlü oyuncu o diziyle anlaştı! Şerif Erol...

ROLÜ DE BELLİ OLDU!

Şerif Erol, başarılı senaristler Cansu Çoban ve Ayça Üzüm'ün yazdığı dizide Ali Haydar Oruçov adlı Azerbaycanlı nörolog rolüne hayat verecek. Eşini kaybeden, gelini ve torununa düşkün bir doktor olan Oruçov, Azerbaycan geleneklerine oldukça bağlıdır.

Merakla beklenen dizinin oyuncu seçimleri sürüyor. Dizinin kadın başrol karakterleri Suzan (Onkoloji Bölümü Başkanı) ve Derin (Acil Tıp Uzmanı) için birbirinden ünlü birçok oyuncuyla görüşmeler sürüyor.