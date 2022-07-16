Nalan'ın sığınacak tek limanıydı! Yüzleşemeden cenazesi kalktı! Camdaki Kız'dan ayrılan ünlü oyuncu o diziyle anlaştı! Şerif Erol...

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda Nalan'a her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Adil Bey tek kelime edemeden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Diziden ayrılan Şerif Erol'un yeni projesi belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizinin ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmıştır. İlgi ile izlenen diziden ayrılan usta oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
CAMDAKİ KIZ'IN ADİL BEY'İ ŞERİF EROL O DİZİ İLE ANLAŞTI
Camdakı Kız dizisine veda eden usta oyuncu Şerif Erol'un yeni dizisi belli oldu. Usta oyuncu O3 Medya'nın Show TV için çekeceği "New Amsterdam" uyarlaması "Yeni İstanbul" dizisinde rol alacak. Çiğdem Bozali'nin yöneteceği dizide Ulaş Tuna Astepe "Barış Güvener" rolü için imza aşamasında… Dizinin diğer netleşen oyuncusu ise Tansel Öngel…