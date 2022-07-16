Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.07.2022 16:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2022 16:16
    ABONE OL

    Nalan'ın sığınacak tek limanıydı! Yüzleşemeden cenazesi kalktı! Camdaki Kız'dan ayrılan ünlü oyuncu o diziyle anlaştı! Şerif Erol...

    Kadın dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Şerif Erol son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı dizide rol almıştı. Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin babası Adil Bey karakterine hayat veren usta oyuncu hikayesi bitince diziden ayrıldı. Tekrar hangi dizide görüleceği merakla beklenirken projesi ortaya çıktı. Yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya başlanacak o dizide rol alacak. İşte detaylar...

    Nalan’ın sığınacak tek limanıydı!

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Hande Ataizi gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda Nalan'a her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Adil Bey tek kelime edemeden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Diziden ayrılan Şerif Erol'un yeni projesi belli oldu.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizinin ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmıştır. İlgi ile izlenen diziden ayrılan usta oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    CAMDAKİ KIZ'IN ADİL BEY'İ ŞERİF EROL O DİZİ İLE ANLAŞTI

    Camdakı Kız dizisine veda eden usta oyuncu Şerif Erol'un yeni dizisi belli oldu. Usta oyuncu O3 Medya'nın Show TV için çekeceği "New Amsterdam" uyarlaması "Yeni İstanbul" dizisinde rol alacak. Çiğdem Bozali'nin yöneteceği dizide Ulaş Tuna Astepe "Barış Güvener" rolü için imza aşamasında… Dizinin diğer netleşen oyuncusu ise Tansel Öngel…

        ROLÜ DE BELLİ OLDU!

        Şerif Erol, başarılı senaristler Cansu Çoban ve Ayça Üzüm'ün yazdığı dizide Ali Haydar Oruçov adlı Azerbaycanlı nörolog rolüne hayat verecek. Eşini kaybeden, gelini ve torununa düşkün bir doktor olan Oruçov, Azerbaycan geleneklerine oldukça bağlıdır.

        Merakla beklenen dizinin oyuncu seçimleri sürüyor. Dizinin kadın başrol karakterleri Suzan (Onkoloji Bölümü Başkanı) ve Derin (Acil Tıp Uzmanı) için birbirinden ünlü birçok oyuncuyla görüşmeler sürüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mükemmel Eşleşme
        Haberler Magazin Nalan'ın sığınacak tek limanıydı! Yüzleşemeden cenazesi kalktı! Camdaki Kız'dan ayrılan ünlü oyuncu o diziyle anlaştı! Şerif Erol...
            SON DAKİKA