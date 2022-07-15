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    • Magazin
    • 15.07.2022 09:49
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    • 15.07.2022 09:50
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    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyicilerine kötü haber! 'Elveda Hızır Reis' Ulaş Tuna Astepe defteri kapandı! İşte yeni dizisi...

    TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Hızır Reis rolü ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Üstelik yeni dizisi de belli oldu. ATV'ya yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncunun kariyeri Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ile zirveye ulaşmıştı. İşte yeni dizisinde izleyicileri bekleyen gelişmeler...

    Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı izleyicilerine kötü haber!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'yla yolları ayırdı! Yetenekli oyuncu Ulaş Tuna Astepe Show TV kanalında yeni yayın döneminde başlayacak Yeni İstanbul isimli dizi projesi için anlaşmaya vardı varacak! Astepe ile Yeni İstanbul dizisi için görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken diziyle ilgili detaylar da geldi.

    BARBAROSLAR'DA PEŞ PEŞE AYRILIK!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" yeni sezonu merakla beklenirken peş peşe gelen ayrılıklar can sıktı. Geçtiğimiz sezon ngin Altan Düzyatan (Oruç) ve Caner Topçu (İlyas) projeye veda etmişti. Ulaş Tuna Astepe'nin de kadroya kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Başrılı oyuncunun yeni sezonda başka bir dizide başrol olacağı ve Barbaroslar'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

    EYLÜL AYINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK!

    O3 Medya imzası taşıyan Yeni İstanbul dizisi Ağustos ayında sete çıkacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe'ye de dizide ideal bir başhekim olan 'Barış Güvener' karakterini oynaması için teklif götürüldü. Astepe'nin ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

        BARBAROSLAR'DA ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR

        Yeni bölümlerini Zülküf Yücel'in yazdığı "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı", sezona yeni oyuncu kadrosuyla başlayacak. Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatılacağı TRT'nin sevilen dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek. Dizinin yeni Hızır'ının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Şu günlerde senaryo çalışmaları devam ediyor.

        Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Yeni İstanbul'un kadrosunda yer alacağı netleşen tek oyuncu Tansel Öngel oldu. 24 Mayıs 2022 tarihinde final yapan Masumlar Apartmanı projesinde üstlendiği 'Naci' karakteriyle gönüllerde taht kuran Tansel Öngel'in hangi rolü oynayacağıyla alakalı şimdilik bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyicilerine kötü haber! 'Elveda Hızır Reis' Ulaş Tuna Astepe defteri kapandı! İşte yeni dizisi...
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