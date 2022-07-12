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    • Magazin
    • 12.07.2022 13:27
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    • 12.07.2022 13:27
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    Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...

    Ünlü türkücü Ceylan'ın kardeşinden son dakika acı haber geldi. 2021 yılında babasının vefatıyla sarsılan Ceylan, bu kez de ablası Nalan Avcı'nın ölümüyle yıkıldı. Yakın arkadaşı Alişan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ölüm haberini alanlar internet arama motorlarında Nalan Avcı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...

    NALAN AVCI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Son dakika türkücü Ceylan'ın acı günü! Alişan İnstagram hesabından Ceylan'ın ablası Nalan Avcı'nın vefat haberini duyurdu. Avcı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Alişan yaptığı paylaşımda "Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerini baş sağılığı diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte sıklıkla araştırılan Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları var mı? sorularının yanıtları...

    NALAN AVCI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören Avcı'nın vefat ettiği Alişan tarafından duyuruldu.

    GEÇEN YIL DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ

    2021 yılı Aralık ayında da geçirdiği beyin kanaması sonucu babası Ahmet Avcı'yı kaybeden Ceylan o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımız babamızı kaybettik' ifadelerini kullanmıştı.

    YEĞENİ 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Ceylan, Aralık 2019'da da yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle sarsılmıştı. Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

    Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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