Son dakika türkücü Ceylan'ın acı günü! Alişan İnstagram hesabından Ceylan'ın ablası Nalan Avcı'nın vefat haberini duyurdu. Avcı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Alişan yaptığı paylaşımda "Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerini baş sağılığı diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte sıklıkla araştırılan Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları var mı? sorularının yanıtları...