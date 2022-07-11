Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.07.2022 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 15:01
    ABONE OL

    Teşkilat dizisinden ayrılacağı ortaya çıktı! Cenazesi kalktı! Zehra'nın biricik aşkıydı! Yeni başrol geliyor akılları baştan alacak

    TRT 1'in Teşkilat dizisi için geri sayım başlıyor. Yeni sezonun çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan fenomen diziden bir oyuncu daha ayrılıyor. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi ana kadroda yer alan oyuncuların diziye vedası izleyiciyi bir hayli üzmüştü. Bu kez başrol oyuncu gidiyor. İşte detaylar...

    Teşkilat dizisinden ayrılacağı ortaya çıktı! Cenazesi kalktı! Zehra’nın biricik aşkıydı! Yeni başrol geliyor akılları baştan alacak

    Tims&B imzalı sevilen dizi Teşkilat 29 Mayıs'ta ekrana gelen 48. bölümle sezon finali yapmıştı. Başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'un yer aldığı dizi yeni sezonuyla merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

    TEŞKİLAT DAĞILIYOR!

    Ağustos ayında yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenilen Teşkilat dizisinin bundan sonra Ankara'da değil İstanbul'da çekileceği konuşuluyor. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya geçtiğimiz sezon oyuncu kadrosundan birer birer ayrılmıştı.

    Son olarak başrolde yer alan Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı ortaya çıktı.

    ÜNLÜ OYUNCU BAŞROLÜ BIRAKIYOR...

    Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un projeye devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu. Birinci sezon sonunda diziden ayrılma kararı aldığını ekiple paylaşan Ertuğrul için uçak kazası sahnesi yazılmıştı. Yapım şirketiyle görüşen ve taleplerini ileten Ertuğrul, daha sonra bir sezon daha ekipte yer almaya ikna olmuştu. Bu sezon sonunda da yine aynı durum yaşandı. Çağlar Ertuğrul için yine bir kaza sahnesi yazıldı.

        Üçüncü sezon hikâyesinin ilk bölüm senaryosu bitmek üzere "Teşkilat"la ilgili son gelen haber Çağlar Ertuğrul'un dizinin kadrosundan olmayacağı yönünde… Diziye yeni bir erkek başrol oyuncu ve yeni karakterler girecek. Şu günlerde yapım şirketi harıl harıl oyuncu arıyor.

        GÜRKAN UYGUN BU SEZON DA KADRODA!

        Öte yandan diziye 2. sezonda Yıldırım karakteriyle bomba gibi giriş yapan ülkemizin en değerli oyuncularından Gürkan Uygun'un üçüncü sezonda da "Teşkilat"a devam edeceği öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sri Lanka’da CIA destekli ABD darbesi
        Haberler Magazin Teşkilat dizisinden ayrılacağı ortaya çıktı! Cenazesi kalktı! Zehra'nın biricik aşkıydı! Yeni başrol geliyor akılları baştan alacak
            SON DAKİKA