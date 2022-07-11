Survivor Ogeday ekranlara geri dönüyor! Herkesi ters köşe yapacak proje! Partneri de belli oldu! Yasak aşkın ortasında kalacak

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de kürek spor dalında lisanslı bir sporcu olan Ogeday Girişken 2017 yılında katıldığuı Survivor yarışmasını 1. olarak tamamladı. Survivor'da yer almasının ardından oyunculuk kariyerine adım atan Ogeday Girişken Survivor 2022 All Star kadrosunda yer aldı.

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.