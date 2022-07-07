Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler...

SENCAR SAĞDIÇ HAKKINDA

1954 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan Sencar Sağdıç; "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Babam ve Oğlum", "Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Zerre, Görünmeyen, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Son Kuşlar, Ben O Değilim, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Albüm, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece, Zuhal gibi önemli sinema filmi projelerinde rol aldı.