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    • Magazin
    • 07.07.2022 20:58
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    • 07.07.2022 20:58
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    Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler...

    'Ahlat Ağacı' ve 'Babam ve Oğlum' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Sencar Sağdıç, yaşamını yitirdi. Bu gelişme üzerine vatandaşlar arama motorlarında, "Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler nedir?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı?

    'Ahlat Ağacı' ve 'Babam ve Oğlum' olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Sencar Sağdıç, yaşamını yitirdi. Peki, Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler...

    Oyuncu Sencar Sağdıç (68), hayata veda etti.
    Sağdıç'ın acı haberi sosyal medyada paylaşıldı:

    Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız.

        SENCAR SAĞDIÇ HAKKINDA

        1954 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan Sencar Sağdıç; "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Babam ve Oğlum", "Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Zerre, Görünmeyen, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Son Kuşlar, Ben O Değilim, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Albüm, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece, Zuhal gibi önemli sinema filmi projelerinde rol aldı.
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