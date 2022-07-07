Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler...

'Ahlat Ağacı' ve 'Babam ve Oğlum' olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Sencar Sağdıç, yaşamını yitirdi. Peki, Sencar Sağdıç kimdir, kaç yaşındaydı? Sencar Sağdıç hastalığı neydi? Sencar Sağdıç'ın oynadığı dizi ve filmler...
Oyuncu Sencar Sağdıç (68), hayata veda etti.
Sağdıç'ın acı haberi sosyal medyada paylaşıldı:
Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız.