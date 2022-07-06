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    • Magazin
    • 06.07.2022 21:24
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    • 06.07.2022 21:28
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    Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağının yarısı kopmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 6 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağının yarısı kopmuştur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağının yarısı kopmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru:Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağının yarısı kopmuştur?

    A)

    B) Bob Ross

    C)

    D)

    Cevap: B

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    Haberler Magazin Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağının yarısı kopmuştur?
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