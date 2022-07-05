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    • Magazin
    • 05.07.2022 07:34
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    • 05.07.2022 07:34
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    21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir?

    Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir? İşte 21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU ve 2. gün yarışmacısı Duygu Kaplan hakkında bilgiler...

    21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU!

    TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma yayınlanan yemek yarışma programında gerginlik had safhada. Bugünkü yarışmacı Duygu Hanım yemeğini yaktı. Kömür gibi olan etler masada tartışmayı da beraberinde getirdi. Programın seyircileri Duygu Kaplan hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Ayrıca bugünkü puan durumu da merak edildi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? 21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

    1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
    2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
    3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
    4. gün yarışmacısı : Baran Bey
    5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

    21 HAZİRAN PUAN DURUMU

    21 Haziran 2022 Salı günü için puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Öte yandan bir önceki gün Emine Hanım yarışmıştı. Emine Hanım'a verilen puanlar ise şöyle;

    Duygu Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
    Halil İbrahim Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 3 puan
    Baran Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
    Gülçin Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAPLAN KİMDİR?

        Bu haftanın adından en çok söz ettiren yarışmacılarından biri olması beklenen Duygu, tepsi kebabıyla rakipleri, Zuhal Topal ve milyonların önüne çıkıyor. Cesur bir tarifle masaya gelecek olan Duygu'nun bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği şimdiden merak konusu. Kömüre dönmüş tepsi kebabıyal programdaki akıbeti sabırsızlıkla bekleniyor. San sebastian kekle de puanlarını yükseltmeye çalışacak.

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        Haberler Magazin 21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir?
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