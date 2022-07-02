21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAPLAN KİMDİR?

Bu haftanın adından en çok söz ettiren yarışmacılarından biri olması beklenen Duygu, tepsi kebabıyla rakipleri, Zuhal Topal ve milyonların önüne çıkıyor. Cesur bir tarifle masaya gelecek olan Duygu'nun bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği şimdiden merak konusu. Kömüre dönmüş tepsi kebabıyal programdaki akıbeti sabırsızlıkla bekleniyor. San sebastian kekle de puanlarını yükseltmeye çalışacak.