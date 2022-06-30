Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? Survivor büyük finale kim gidiyor? SMS oylaması ile finale kalan isimler! 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor'da Ayşe mi elendi, Nisa mı elendi? sorusu gündemde. Bu akşam 4. olacak yarışmacı belli oluyor.



Survivor'da hayallerine veda eden isim Ayşe oldu. Ayşe Survivor 2022 ALL Star'ı dördüncü olarak tamamladı.

Ayşe, ''İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim.'' dedi.