Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? Survivor büyük finale kim gidiyor? SMS oylaması ile finale kalan isimler! 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti?

Gündemde yoğun bir şekilde Survivor finale kimler kaldı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasının 2022 sezonunun sonuna gelindi, Uzun bir süreden bu yana süren mücadelelerin sonucunda sadece bir kişi şampiyon olacak. Peki, 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Survivor büyük finale kim gidiyor? Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? SMS oylaması ile finale kalan isimler!
SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?
Survivor finalistleri Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı oldu!
Her hafta birbirinden heyecanlı elemelerin yaşandığı Survivor 2022 All Star yarışmasında 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı.
Adaya son veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Final heyecanına kısa bir süre kala Ayşe ve Nisa arasında SMS oylaması yaşanıyor. Bir isim hayallerine veda edecek ve SMS oylaması sonrası yarı finaldeki 3 isim şekillenecek. Peki ama yarı finale kim çıktı? Hangi yarışmacı elendi? İşte Survivor finaline dair bilgiler...
Kim elendi? sorusu Survivor 2022 All Star yarışması izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. En son adaya veda eden isim Hikmet olmuştu.
Yarı final koltuğunu SMS oylamasına çıkmadan garantileyen isimler ise Adem ve Batuhan olmuştu.
Survivor Ayşe ve Survivor Nisa ise SMS oylaması sonucuna göre yarı finale kalan 3. isim olacak.