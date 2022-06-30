Kaan Yıldırım'dan flaş ayrılık kararı! O dizide rol alacaktı çekimler başlamadan veda etti! Bodrum’daki partiye katılan Kaan Yıldırım...

HAKİME HANIM DİZİSİNDEN İKİ OYUNCU AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde Cem Davran veda etmişti. Bu kez de Kaan Yıldırım'ın adı konuşuldu.

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan "Hakime Hanım"da Kaan Yıldırım, Feyza Sevil Güngör'ün partnerine hayat vermeye hazırlanıyordu.

Bir süredir dizinin sete çıkmasını bekleyen oyuncu projeden çekilme kararı aldı.