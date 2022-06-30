Kaan Yıldırım'dan flaş ayrılık kararı! O dizide rol alacaktı çekimler başlamadan veda etti! Bodrum’daki partiye katılan Kaan Yıldırım...

Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı Hakime Hanım adlı diziden üzen haberler peş peşe geliyor. Bilindiği üzere dizinin çekimleri kısa süreliğine durmuş ve yönetmeni değişmişti. Tims&B imzalı Hakime Hanım'ı ünlü yönetmen Murat Saraçoğlu çekecek. Son gelişmeye göre oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşandı.
HAKİME HANIM DİZİSİNDEN İKİ OYUNCU AYRILDI
Geçtiğimiz günlerde Cem Davran veda etmişti. Bu kez de Kaan Yıldırım'ın adı konuşuldu.
Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan "Hakime Hanım"da Kaan Yıldırım, Feyza Sevil Güngör'ün partnerine hayat vermeye hazırlanıyordu.
Bir süredir dizinin sete çıkmasını bekleyen oyuncu projeden çekilme kararı aldı.
Geçen hafta yakın dostu Serkan Çayoğlu'yla bir derginin Bodrum'daki partisine katılan Yıldırım, yeni dizi görüşmelerine başladı.