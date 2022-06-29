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    • Magazin
    • 29.06.2022 22:50
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    • 29.06.2022 23:30
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    29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Survivor büyük finale kim gidiyor? Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? SMS oylaması ile finale kalan isimler!

    Gündemde yoğun bir şekilde Survivor finale kimler kaldı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışmasının 2022 sezonunun sonuna gelindi, Uzun bir süreden bu yana süren mücadelelerin sonucunda sadece bir kişi şampiyon olacak. Peki, 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Survivor büyük finale kim gidiyor? Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? SMS oylaması ile finale kalan isimler!

    takvim.com.tr
    29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti?

    29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bomba gibi bir mücadelenin sonuna gelindi. Heyecan dolu bir ada konseyi toplantı ve SMS oyları veriliyor. Peki, 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Survivor büyük finale kim gidiyor? Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? SMS oylaması ile finale kalan isimler!

    Her hafta birbirinden heyecanlı elemelerin yaşandığı Survivor 2022 All Star yarışmasında 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı.

    Adaya son veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Final heyecanına kısa bir süre kala Ayşe ve Nisa arasında SMS oylaması yaşanıyor. Bir isim hayallerine veda edecek ve SMS oylaması sonrası yarı finaldeki 3 isim şekillenecek. Peki ama yarı finale kim çıktı? Hangi yarışmacı elendi? İşte Survivor finaline dair bilgiler...

    Kim elendi? sorusu Survivor 2022 All Star yarışması izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. En son adaya veda eden isim Hikmet olmuştu.

    Yarı final koltuğunu SMS oylamasına çıkmadan garantileyen isimler ise Adem ve Batuhan olmuştu.

    Survivor Ayşe ve Survivor Nisa ise SMS oylaması sonucuna göre yarı finale kalan 3. isim olacak.

        Peki ama Survivor yarı finaline kim çıktı? Finale kim kaldı? Hangi isimler final koltuğunu garantiledi?

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da Ayşe mi elendi, Nisa mı elendi? sorusu gündemde. Bu akşam 4. olacak yarışmacı belli oluyor.

        Survivor'da hayallerine veda eden isim Ayşe oldu. Ayşe Survivor 2022 ALL Star'ı dördüncü olarak tamamladı.

        Ayşe, ''İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim.'' dedi.
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        Haberler Magazin 29 Haziran Survivor FİNALE kim kaldı, kim gitti? Survivor büyük finale kim gidiyor? Survivor 2022 şampiyonu kim oldu? SMS oylaması ile finale kalan isimler!
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