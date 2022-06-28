Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu yaşandı. Son günler için geri sayım devam ederken adada yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi.Final günü heyecanla beklenirken izleyiciler aynı zamanda Survivor 2022 finali ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, şampiyon ödülü ne kadar olacak? Survivor finalist kimler oldu? İşte merak edilenler...
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı. Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi.
Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.
Yarışma bittikten sonra MasterChef Türkiye 2022 sezonu 1 Temmuz cuma günü Tv8 ekranlarında başlayacak.