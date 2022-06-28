Gülsim Ali İlhan'dan yeni dizi! Projesi sonunda ortaya çıktı! Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Bomba dizi ile ekranlara geri dönüyor

Gülsim Ali İlhan'ın yeni dizisi ortaya çıkacak! Başrolü kaptığı iddia edildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle geçtiğimi haftalarda sezon finali yaptı. Yeni sezonda başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan rol almayacak. Son bölümde Dilek hayatını kaybetti. Rolü ile gönülleri feteden başarılı oyuncu diziden ayrıldı. İlhan'ın hangi dizi ile yeniden karşımıza çıkacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ detayı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alan Gülsim Ali İlhan'ın asıl yıldızı Gönül Dağı diziyle parladı. Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu sezon finalinde diziden ayrıldı.
İlhan'ın Kral Kaybederse projesinde yer alacağı iddia edildi.
BOMBA İDDİA!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' adlı romanı diziye uyarlanacak.
Dizinin başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olurken, partnerinin ise Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali'nin olacağı kulislerde konuşuluyor.
Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmenliğini eşliğinde çekimleri gerçekleştirilecek ve OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak olan Kral Kaybederse'ye Gülsim Ali'nin gelip gelmeyeceği konusu henüz netleşmedi.