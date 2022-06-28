Gülsim Ali İlhan'dan yeni dizi! Projesi sonunda ortaya çıktı! Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Bomba dizi ile ekranlara geri dönüyor

Gülsim Ali İlhan'ın yeni dizisi ortaya çıkacak! Başrolü kaptığı iddia edildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle geçtiğimi haftalarda sezon finali yaptı. Yeni sezonda başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan rol almayacak. Son bölümde Dilek hayatını kaybetti. Rolü ile gönülleri feteden başarılı oyuncu diziden ayrıldı. İlhan'ın hangi dizi ile yeniden karşımıza çıkacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ detayı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...