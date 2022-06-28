EDHO'nun yerini almaya geliyor! Her şey tamam! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu tam liste!

EDHO sevenlerine müjde! Yayınlanmasına artık sayılı günler kaldı! Eylül ayında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosu için çalışmaların devam ettiği biliniyor. Yakın zamanda ekran macerasına başşayacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca Cezayir karakterine hayat verecek. Kadroda başka hangi oyuncuların yer aldığı da ortaya çıktı. İşte senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncuları...
BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM KADROSU ORTAYA ÇIKTI!
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili flaş gelişme! EDHO'nun yerini alacağı konuşuan dizinin oyuncuları arasında kimler var gelin hep birlikte bakalım...
Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde Pelin Akil ve Oktay Kaynarca yer alıyor.
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinde kamera karşısına geçecek.
KARAKTERİN ADI 'CEZAYİR' OLDU
Dizi ismini Nesimi'nin bir şiirinden alıyor. Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizide ünlü oyuncu Cezayir karakteriyle ekranlarda olacak.