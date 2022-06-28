EDHO'nun yerini almaya geliyor! Her şey tamam! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu tam liste!

BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM KADROSU ORTAYA ÇIKTI!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili flaş gelişme! EDHO'nun yerini alacağı konuşuan dizinin oyuncuları arasında kimler var gelin hep birlikte bakalım...

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde Pelin Akil ve Oktay Kaynarca yer alıyor.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinde kamera karşısına geçecek.