Baba dizisinde flaş ayrılık! Yeni sezon öncesi hayranları veda haberiyle yıkılacak! 'Yeni gelmiştin nereye gidiyorsun' Güzel oyuncu...

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi efsane bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin bir oyuncusu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Sevilen oyuncunun hikayesinin sona erdiği ortaya çıktı.