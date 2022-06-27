21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir?

TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma yayınlanan yemek yarışma programında gerginlik had safhada. Bugünkü yarışmacı Duygu Hanım yemeğini yaktı. Kömür gibi olan etler masada tartışmayı da beraberinde getirdi. Programın seyircileri Duygu Kaplan hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Ayrıca bugünkü puan durumu da merak edildi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? 21 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN İSİMLERİ
1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
4. gün yarışmacısı : Baran Bey
5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım
21 HAZİRAN PUAN DURUMU
21 Haziran 2022 Salı günü için puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
Öte yandan bir önceki gün Emine Hanım yarışmıştı. Emine Hanım'a verilen puanlar ise şöyle;
Duygu Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
Halil İbrahim Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 3 puan
Baran Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
Gülçin Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan