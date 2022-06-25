Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game yarışması başvuru şartları neler, nasıl kayıt olunur? Hangi oyunlar var?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in resmi sosyal medya hesabından 2. sezon tarihi için şöyle bir açıklama geldi;

"Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.

Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor.

Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!

Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı"

Aynı zamanda ikinci sezon müjdesiyle ilgili kısa video da paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.