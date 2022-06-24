Survivor finali ne zaman? 2022 Survivor ne zaman bitiyor? Dominik'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapılan 2022 Survivor sezonunun sonuna az kaldı. Yarışmanın şampiyonunun belirleneceği Survivor finali ne zaman sorusu gündem oldu. Survivor ne zaman bitiyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.
SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti.
Survivor'un 2022 sezonunun da benzer tarihlerde final yapılacağı ön görülüyor. Acun Ilıcalı kesin tarihi açıklamadı.