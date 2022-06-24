Survivor 2022 finali ne zaman? Survivor All Star şampiyon ödülü ne kadar? Survivor finalistler kimler oldu 2022?

Survivor finale kim kaldı? 2022 Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler sorusu merak edilen konulardan brisi oldu. Peki, Survivor finale kim kaldı? Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler? İşte Survivor 2022 yarışmasına dair merak edilenler!
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı. Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi.
Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.
Yarışma bittikten sonra MasterChef Türkiye 2022 sezonu 1 Temmuz cuma günü Tv8 ekranlarında başlayacak.