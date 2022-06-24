Ramazan ve Asuman'ın mutlulukları kursaklarında kaldı! Gülsim Ali'nin öldüğü Gönül Dağı'nda kriz! Bu kez Hazal Çağlar'ın cenazesi kalktı!

Gönül Dağı dizisinde kriz! Hayranları gözyaşlarını tutamayacak! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı 65. bölümüyle ekranlara kısa bir veda etti. Sezon finaline giren fenomen dizi 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla yeni bölümleri beklenirken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Peki neler oluyor? Hazal Çağlar Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı, neden?
GÖNÜL DAĞI HAZAL ÇAĞLAR GİDİYOR MU?
Gönül Dağı sezon finalinde Ramazan ve Asuman'ın düğün akşamı Dilek'ten kötü haber geldi. Dağda kaza geçiren Dilek'in ölümü herkesi yasa boğdu. Taner'in yıkıldığı bölümde bebeğin kurtulması ise gönüllere bir nebze su serpti.
YERİNE GELECEK İSİM BİLE ORTAYA ÇIKTI
Ramazan ve Asuman için ise unutulmaz bir düğün oldu. Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden bu kez de Hazal Çağlar'ın ayrılacağı iddia ediliyor.
3. sezonda projeye veda edeceği konuşulan oyuncunun yerine ise Sıla Türkoğlu'nun geleceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.