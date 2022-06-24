Ramazan ve Asuman'ın mutlulukları kursaklarında kaldı! Gülsim Ali'nin öldüğü Gönül Dağı'nda kriz! Bu kez Hazal Çağlar'ın cenazesi kalktı!

YERİNE GELECEK İSİM BİLE ORTAYA ÇIKTI

Ramazan ve Asuman için ise unutulmaz bir düğün oldu. Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden bu kez de Hazal Çağlar'ın ayrılacağı iddia ediliyor.

3. sezonda projeye veda edeceği konuşulan oyuncunun yerine ise Sıla Türkoğlu'nun geleceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.