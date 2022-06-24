TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Peki, 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
24 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde birinci olan yarışmanın açıklanması bekleniyor. Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi açıklandığı zaman habere eklenecek.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN İSİMLERİ
1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
4. gün yarışmacısı : Baran Bey
5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım