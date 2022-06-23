Kuruçeşme açık hava konserleri TAKVİMİ 2022! Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kuruçeşme açık hava konserler takvimi belli oldu mu? Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 2022 yılında Kuruçeşme açık hava konserlerleri başladı. İşte konser takvimi ve bilet fiyatları...
KURUÇEŞME AÇIK HAVA KONSER TAKVİMİ 2022
Rafet El Roman & Aşkın Nur Yengi: 23 Haziran 2022 Perşembe saat 21:00
Volkan Konak: 24 Haziran 2022 Cuma saat 21:00
Hakan Altun: 25 Haziran 2022 Cumartesi saat 21:00
Serdar Ortaç: 26 Haziran 2022 Pazar saat 21:00
Çakal & Reckol: 27 Haziran 2022 Pazartesi saat: 21:00
Sefo: 28 Haziran 2022 Salı saat: 21:00
Ceza: 29 Haziran 2022 Çarşamba saat: 21:00
Uzi & Heijan & Muti: 30 Haziran 2022 Perşembe saat 21:00
Serdar Ortaç: 01 Temmuz 2022 Cuma saat: 21:00
Serdar Ortaç: 02 Temmuz 2022 Cumartesi saat: 21:00
Fatih Erkoç - Kerem Görsev: 18 Temmuz 2022 Pazartesi saat 21:00
KURUÇEŞME AÇIK HAVA KONSER ALANI NERDE, NASIL GİDİLİR?
Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cd. No:50, 34347 Beşiktaş/İstanbul
BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Kuruçeşme açık hava konser bilet fiyatları kategoriye göre değişmektedir. Sahneye yakın oturmak isteyenler için fiyatlar yükselmektedir.
Sahne önü A-B bloklar: 550 TL
Sahne önü C-D bloklar: 4.40 TL
Kategori 1: 330 TL
Kategori 2: 302 .50 TL
Kategori 275 TL
Not: Fiyatlar sanatçıya göre değişmektedir.