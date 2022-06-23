Kuruçeşme açık hava konserleri TAKVİMİ 2022! Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kuruçeşme açık hava konserler takvimi belli oldu mu? Kuruçeşme açık hava konser alanı nerde, nasıl gidilir? Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 2022 yılında Kuruçeşme açık hava konserlerleri başladı. İşte konser takvimi ve bilet fiyatları...