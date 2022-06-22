Survivor All-Star ne zaman bitiyor? Survivor 2022 final ne zaman? Survivor'da büyük ödül ne kadar?

Survivor finali ne zaman? 2022 Survivor ne zaman bitiyor? Dominik'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yapılan 2022 Survivor sezonunun sonuna az kaldı. Yarışmanın şampiyonunun belirleneceği Survivor finali ne zaman sorusu gündem oldu. Survivor ne zaman bitiyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.