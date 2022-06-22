Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?

Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı Can Koçan ile birlikte müstehcen fotoğrafları ifşa olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu internete sızdırılan pozlarıyla başı derde girmişti. Zorlu bir süreçten geçen Bekiroğlu 2 yıl aşk yaşadığı Can Koçan'dan ayrılmıştı. Çift hakkında ortaya atılan iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.
ASLI BEKİROĞLU CAN KOÇAN BARIŞTI MI?
Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından ilişkilerini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu iddiaya göre eski sevgilisi Can Koçan ile yeniden biraraya geldi.
İkili sosyal medya hesapları Instagram'dan birbirlerini tekrar takibe aldı. Arkadaşlarıyla Alaçatı'ya tatile giden Aslı Bekiroğlu ve Can Koçan'ın samimi halleri 'Aşk yeniden mi doğuyor?' sorularını da beraberinde getirdi.
Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği konuşuluyor.
CAN KOÇAN KİMDİR?
Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'ne 2014 yılında başladı. Kendisi 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ oldu.