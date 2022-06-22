Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.06.2022 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 16:27
    ABONE OL

    Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?

    Cinsel içerikli görüntüleri sosyal medyaya yayılan Aslı Bekiroğlu uzunca bir süre gündemde yer almıştı. Son olarak da Barış Akarsu'nun hayatını konu alan bir filmde oynayacağını söylemiş ancak daha sonra verdiği bir röportajındaki konuşmaları nedeniyle filmden çekildiğini açıklamıştı. Bekiroğlu'nun bu kez de DJ sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddia ediliyor. Peki Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?

    ASLI BEKİROĞLU CAN KOÇAN BARIŞTI MI?

    Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı Can Koçan ile birlikte müstehcen fotoğrafları ifşa olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu internete sızdırılan pozlarıyla başı derde girmişti. Zorlu bir süreçten geçen Bekiroğlu 2 yıl aşk yaşadığı Can Koçan'dan ayrılmıştı. Çift hakkında ortaya atılan iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.

    ASLI BEKİROĞLU CAN KOÇAN BARIŞTI MI?

    Sevgilisi ile uygunsuz görüntülerinin ifşasının ardından ilişkilerini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu iddiaya göre eski sevgilisi Can Koçan ile yeniden biraraya geldi.

    İkili sosyal medya hesapları Instagram'dan birbirlerini tekrar takibe aldı. Arkadaşlarıyla Alaçatı'ya tatile giden Aslı Bekiroğlu ve Can Koçan'ın samimi halleri 'Aşk yeniden mi doğuyor?' sorularını da beraberinde getirdi.

    Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği konuşuluyor.

    CAN KOÇAN KİMDİR?

    Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'ne 2014 yılında başladı. Kendisi 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ oldu.

        ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

        Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçimizdeki Ateş
        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu Can Koçan barıştı mı? Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olmuştu! Aslı Bekiroğlu Can Koçan sevgili mi oldu, neden ayrılmışlardı?
            SON DAKİKA