Akça Hatun tarihten silindi! Cenazesi kalktı! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...

Yeni sezona hazırlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'da seyircisini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Çok kısa bir süre önce sezon finali yapan diziden ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ayrılması herkesi bir hayli üzmüştü. Başarılı oyuncunun canlandırdığı Akça Hatun karakter ölünce dizideki hikayesi de sona erdi. Yerine gelecek isim ise başrol olacağından dolayı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Ve Alparslan: Büyük Selçuklu'nun kadrosuna gelecek yeni oyuncu ifşa oldu. İşte detaylar...
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'YA TAZE KAN
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte sezon finaline gitti. Dizinin son bölümünde seyircileri üzen bir ayrılık yaşandı.
Akça Hatun'u oynayan Fahriye Evcen, sezon finalinde diziden ayrıldı. Yeni sezona hazırlığı devam eden yapımın kadrosu yenilendi. Evcen'in yerine gelecek isim de belli olmuş oldu.
ÖYKÜ GÜRMAN, ALPARSLAN KADROSUNDA
Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen daha sonra da Sen Anlat Karadeniz adlı dizi ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Öykü Gürman, ekranlara dönüyor.
Gürman, Alparslan dizisiyle el sıkıştı. Güzel oyuncunun dizide Öke Hatun'a hayat vereceği öğrenildi.