Akça Hatun tarihten silindi! Cenazesi kalktı! Alparslan Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İşte Barış Arduç'un yeni partneri...

Yeni sezona hazırlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'da seyircisini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Çok kısa bir süre önce sezon finali yapan diziden ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ayrılması herkesi bir hayli üzmüştü. Başarılı oyuncunun canlandırdığı Akça Hatun karakter ölünce dizideki hikayesi de sona erdi. Yerine gelecek isim ise başrol olacağından dolayı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Ve Alparslan: Büyük Selçuklu'nun kadrosuna gelecek yeni oyuncu ifşa oldu. İşte detaylar...