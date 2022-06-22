22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor kalan yarışmacılar...

Survivor 2022 finale doğru yaklaşırken parkurlar zorlaşıyor ve ödüller de büyüyor. 22 Haziran Çarşamba oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Nagihan Hikmet arasında büyük gerilimler yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 1.dokunulmazlık oyununda galip gelen kişi kim oldu, eleme adayı kim oldu? İşte son gelişmeler!
SURVİVOR BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazluk oyunu kıran kırana geçti. Oyunun ödülü ise lüks bir restoranda akşam yemeği. Ayrıca kazananlar ata binecek. Kazanan isim ve beraberinde seçtiği iki kişi, gittikleri yerde ata biniyor. Ardından golf araçları iile restorana gidiyor. Sonrasında; ezo gelin, içli köfte, kağıt kebabı, bulgur pilavı, sütlaçtan oluşan menünün keyfini sürüyor.
Dokunulmazlık yarışında sistem de değişti. Yeni sisteme göre artık sıralama turlarında en iyi iki performans yarı finale yükselecek. Birinci tur, yarı final ve finalde de 4 yapan kazanacak. Kazanan ise yanında sadece iki kişiyi ödüle götürebilecek.
En iyi performansı gösteren Nisa ve Batuhan direkt yarı finale yükseldi. 22 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı ise henüz belli olmadı.