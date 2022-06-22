22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor kalan yarışmacılar...

Dokunulmazlık yarışında sistem de değişti. Yeni sisteme göre artık sıralama turlarında en iyi iki performans yarı finale yükselecek. Birinci tur, yarı final ve finalde de 4 yapan kazanacak. Kazanan ise yanında sadece iki kişiyi ödüle götürebilecek.

En iyi performansı gösteren Nisa ve Batuhan direkt yarı finale yükseldi. 22 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı ise henüz belli olmadı.