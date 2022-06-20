Müge Anlı'nın eski kocası kimdir? Müge Anlı eski eşinden neden boşandı? Burhan Akdağ kimdir, ne iş yapıyor, evli mi?

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.

Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİM?

Müge Anlı eski eşi oldukça merak ediliyor. Canlı yayında evleneceğini itiraf eden Müge Anlı'nın eski eşinin kim olduğu hakkında araştırmalar hızlandı. Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dır.

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Burhan Akdağ, 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1983 senesinden bu yana gazetecilik yapmaktadır. Yaklaşık 50 yıldır da fotoğrafçılık üzerine çalışıyor. Güneş Gazetesi ile işe başlayan Akdağ, Şey Gazetesi ve Tan Gazetesi'nde de çalıştı.

Sabah Gazetesi'nin kurulmasıyla oraya geçen Burhan Akdağ, Günaydın Gazetesi'ne transfer oldu. Foto Spor'da görev yaptı ve ilkAlem Dergisini çıkarttı. Bu sırada TV ile tanışarak ilk magazin programı Alem'i yaptı. Oradan Kanal 6'ya geçiş yaptı. Top Secret Dergi ve programını düzenledi. Manşet dergisini çıkaran Akdağ, İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisi'ni yaptı. Bunların yanı sıra Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi birçok kandalda yer aldı. Bir dönem spor muhabirliği de yaparak iki dünya kupası takip etti.

Gazeteci Burhan Akdağ, 3 evlilik yaptı ancak iki eşi bulunuyor. Müge Anlı'yla 2 kez evlendi. İki evliliğinden toplam 3 çocuğu var. 2018 yılında yeniden nikah masasına oturdu.

1973 İstanbul doğumlu olan Müge Anlı ilk evliliğini Burhan Akdağ ile yaptı. Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı oldu. Müge Anlı ve Burhan Akdağ olaylı bir boşanma ve velayet süreci yaşadı. Burhan Akdağ bir dönemin en ünlü magazin programı yapımcısıydı.

Ünlü sunucu Müge Anlı ile 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandı.

Müge Anlı ile evliliğinden Lidya isminde bir kızı olan Burhan Akdağ, kendi ifadeleriyle özgeçmişini şu şekilde anlatıyor:

Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, "Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın" derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de 'boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.