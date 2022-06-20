Son dakika haberi... ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te düğün var! Başarılı Gazeteci ve sunucu Müge Anlı evleneceğini duyurdu. Ünlü sunucunun daha önce bir evlilik yaptığı ve 1 kız çocuğu olduğu biliniyor. Peki Müge Anlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başladı?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?
ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanmaya başlandı.
MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı.
Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı.
Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.
Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.