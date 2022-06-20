MÜGE ANLI EVLENDİ Mİ, KİMİNLE EVLENİYOR? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sosyal medya bunu konuşuyor! Müge Anlı ile ilgili son dakika gelişmesi gündem oldu. Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı'nın evleneceği ortaya çıktı. Yüzbinlerce hayranı olan ünlü sunucunun kiminle evleneceğini araştırmaya başladı. Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor, kimdir, nereli, kaç yaşında?
MÜGE ANLI EVLENİYOR MU, KİMİNLE EVLENİYOR?
Müge Anlı güzel haberi canlı yayında paylaştı. Evleneceğini açıklayan ünlü sunucu, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. '' diye konuştu.
''BUGÜN KENDİMLE İLGİLİ BİR HABER VERECEĞİM''
20 Haziran günü yayına çıkar çıkmaz özel hayatıyla ilgili açıklama yapan sunucu sevincini şu sözlerle dile getirdi;
"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı 1973 İstanbul doğumlu, sunucu ve gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.