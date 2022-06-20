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    • Magazin
    • 20.06.2022 21:37
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    • 20.06.2022 21:37
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    20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti?

    Survivor 20 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor bütün hızı ile devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takımdan yeni eleme adayı çıkacak. Öte yandan finale çok az bir zaman kaldı. Peki, 20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Survivor'da bugün eleme adayı kim? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti?

    SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimizigüncelleyeceğiz.

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da finale kısa bir süre kala şampiyonluk hayaline veda eden isim 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken oldu.
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        Haberler Magazin 20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti?
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