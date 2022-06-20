Survivor'da finale kısa bir süre kala şampiyonluk hayaline veda eden isim 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti?