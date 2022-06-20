Survivor'da bugün eleme adayı kim? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti?
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.