Kore yapımı Squid Game adlı dizinin 2. sezonunun çekileceği kesinleşti. Türkiye dahil pek çok ülkede izlenme rekorları kıran dizi için ayrıca yarışma da çekileceği ortaya çıktı. Program için katılımcı başvurularının almaya başlandığı da öğrendildi. Yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek. Dizide bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlar oynuyordu. Yarışma da tabiki katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Squid Game programında yarışmacılar en kötü senaryoda "evlerine elleri boş dönecek". Peki Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game yarışması başvuru şartları neler, nasıl kayıt olunur? Hangi oyunlar var?
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in resmi sosyal medya hesabından 2. sezon tarihi için şöyle bir açıklama geldi;
"Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.
Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor.
Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!
Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı"
Aynı zamanda ikinci sezon müjdesiyle ilgili kısa video da paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.
SQUİD GAME YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Güney Kore yapımı Squid Game'de bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlar oynuyordu.
Ancak Netflix'in diziden esinlenen yarışmasında katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda "evlerine elleri boş dönecek".
SQUİD GAME YARIŞMASINDA HANGİ OYUNLAR VAR?
Platform bu sabah yaptığı açıklamada, 10 bölümlük "Squid Game: The Challenge" yarışmasının, reality şov tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını belirtti;
"Katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarda - ve yenilerinde - mücadele ederken, stratejileri, ortaklıkları ve karakterleri de teste tabi tutulacak ve bu sırada çevrelerindeki katılımcılar elenecek."