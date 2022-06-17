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    • Magazin
    • 17.06.2022 18:31
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    • 17.06.2022 18:31
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    Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! 6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış

    Sezon finaliyle seyirciyi dumura uğratan Yargı dizisinde ayrılık kol geziyor. Yaşanan son gelişmeye göre ünlü oyuncu diziye veda edecek. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda olmayacağı ortaya çıktı. Senaryodaki hikayesinin bittiği öğrenildi. Son bölümde Ceylin Ilgaz'ı öldürmekle suçlanmıştı. 6 aylık zaman atlaması sonrası Komiser Eren Ceylin'e ''Nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz'ı?''diye soru yöneltmişti.

    Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı’da kahreden ayrılık!

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı sezon finaliyle ortalığı inletti. Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki diznin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşıyor. Sezon finalinde Ceylin inayet şüphesiyle gözaltına alındı. Yeni sezon merakla beklenirken flaş ayrılık haberi geldi.

    YARGI'DA AYRILIKLAR BAŞLADI!

    Yargı dizisinin yeni sezon bölümleri seyircileri tarafından heyecanla ve merakla bekleniyor. Sevilen diziye dair sezon başlamadan yeni gelişmeler yaşandı.

    34. bölümde sezon finali yapan Yargı'nın 35. bölümünden sonra Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu diziye veda ediyor. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncu yeni dizi görüşmelerine başladı.

    SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULMUŞTU!

    Kanal D'nin fenomen dizisinde Ilgaz ile Ceylin'in göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenleri şaşırtmıştı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması ise seyirciyi şoke etmişti.
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    Haberler Magazin Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! 6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış
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