Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! 6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı sezon finaliyle ortalığı inletti. Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki diznin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşıyor. Sezon finalinde Ceylin inayet şüphesiyle gözaltına alındı. Yeni sezon merakla beklenirken flaş ayrılık haberi geldi.
YARGI'DA AYRILIKLAR BAŞLADI!
Yargı dizisinin yeni sezon bölümleri seyircileri tarafından heyecanla ve merakla bekleniyor. Sevilen diziye dair sezon başlamadan yeni gelişmeler yaşandı.
34. bölümde sezon finali yapan Yargı'nın 35. bölümünden sonra Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu diziye veda ediyor. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncu yeni dizi görüşmelerine başladı.
SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULMUŞTU!
Kanal D'nin fenomen dizisinde Ilgaz ile Ceylin'in göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenleri şaşırtmıştı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması ise seyirciyi şoke etmişti.