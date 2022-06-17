Ceylin’in Ilgaz’ı öldürdüğü Yargı'da kahreden ayrılık! 6 aylık zaman atlaması herkesi şaşırtmıştı! Senaryodaki hikayesi buraya kadarmış

SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Kanal D'nin fenomen dizisinde Ilgaz ile Ceylin'in göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenleri şaşırtmıştı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması ise seyirciyi şoke etmişti.