Bir Zamanlar Çukurova'ya Kerem Alışık ile Murat Ünalmış damga vurdu! Finalde Demir Yaman ve Fekeli sürprizi! Züleyha'nın ağzı kulaklarında

MURAT ÜNALMIŞ SÜRPRİZİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakteri dizinin 4. sezonu başlamadan hemen önce veda etmişti. Murat Ünalmış'ın vedasında "Tekrar görüşürüz" sözlerini dile getirmiş ve ekranlardan geri çekilmişti.

Ortaya atılan son iddia ise önümüzdeki hafta final yapacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine Murat Ünalmış'ın Demir Yaman karakteriyle geri döneceği yönünde oldu.

İddiaya göre Murat Ünalmış Çukurova'nın finalinde Demir Yaman karakteriyle yer alacak. Konuyla ilgili dizinin yapımcılarından ya da oyuncudan herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına karşın dizinin hayranları şimdiden sosyal medyada konuyla ilgili görüşlerini bildirmeye başladı.