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    • Magazin
    • 15.06.2022 09:08
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    • 15.06.2022 09:13
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    15 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Haziran 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız. 15 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: MESLEKİ konularda iddialı olacak ve bildiğiniz konulardan taviz vermek istemeyeceksiniz.
    Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalı, kaba kuvvetlerin size olumsuzluk verebileceğini bilmelisiniz.

    BOĞA: GÜNLÜK yaşantınızı renkli bir hale getirmek istiyorsunuz. Duygularınızı paylaşmayacak ve ketum olmayı tercih edeceksiniz.
    Fakat çevreniz sizi rahat bırakmayabilir, tersi bir durum ortaya çıkabilir.

    İKİZLER: BUGÜN, aşk ve duygusal konulara kapalı olacağınız için toplumsal hayatınız ön plana çıkacak. Maddi durumu iyi olan kişilerden etkileneceksiniz. Bu dönem, sosyal ilişkilerinizdeki artış yeni kişiler tanımanıza neden olacak.

        YENGEÇ: SÖZLEŞMELER ve yazılı anlaşmalar önem kazanacak. İmza atarken, kendi kişisel şartlarınızdan çok, karşı tarafın istekleri baskın çıkacak. Bugün, önemli kişilerle görüşecek ve başarılı pozisyonlara geçeceksiniz.

        ASLAN: İŞ hayatınızda yaşayacağınız yoğunluk sizi farklı kulvarlara taşıyacak. Ortaklıklara açıksınız.
        Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz.

        BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duygularınız sizi farklı boyutlara götürecek. Karşınıza çıkan kişilerin orijinal yönleri, akılcı kimliklerinden etkileneceksiniz. Kısa süreli bu aşklara bağlanmamalı, geçici duygular için kendinizi yıpratmamalısınız.

            TERAZİ: KARİYERİNİZİ ve iş hayatınızı pekiştirecek kişilerle görüşmeye devam edeceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda ışıltılı olmanızdan kaynaklanan bir kalabalık topluluğu sürekli sizi takip edecek. Tercihlerinizi doğru kullanmalısınız.

            AKREP: İŞ hayatınızda beklediğiniz performansı çevre ilişkilerinizle bütünleştirebileceksiniz. Katılacağınız sosyal aktivitelerde karşılaşacağınız kişilerden güzel bir elektrik alabilirsiniz. Yeni iş anlaşmaları için uygun bir gün.

            YAY: MADDİ imkanları geniş ve kariyer sahibi, sizi güçlü kılacak aşk kapınızda. Temkinli bir şekilde ilerleyerek hedeflerinize ulaşacaksınız Bu birlikteliklerden olumlu çıkarlar sağlayacaksınız. Biraz daha fazla önem verin.

                OĞLAK: : BUGÜN, kısa mesafeli yollarda ve küçük grup toplantılarında karşılaşacağınız kişilerden etkileşim alabilirsiniz. Ciddi bir havada başlayan beraberlik sonradan enerjik bir hale gelecektir Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak.

                KOVA: : KİŞİSEL enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Ciddi adımlar atabilirsiniz.

                BALIK: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.
                Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

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                Haberler Magazin 15 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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