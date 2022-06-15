15 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: MESLEKİ konularda iddialı olacak ve bildiğiniz konulardan taviz vermek istemeyeceksiniz.
Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalı, kaba kuvvetlerin size olumsuzluk verebileceğini bilmelisiniz.
BOĞA: GÜNLÜK yaşantınızı renkli bir hale getirmek istiyorsunuz. Duygularınızı paylaşmayacak ve ketum olmayı tercih edeceksiniz.
Fakat çevreniz sizi rahat bırakmayabilir, tersi bir durum ortaya çıkabilir.
İKİZLER: BUGÜN, aşk ve duygusal konulara kapalı olacağınız için toplumsal hayatınız ön plana çıkacak. Maddi durumu iyi olan kişilerden etkileneceksiniz. Bu dönem, sosyal ilişkilerinizdeki artış yeni kişiler tanımanıza neden olacak.