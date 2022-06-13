Başlrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Serhat Kılıç'ın yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin sezon final tarihi merak edildi. 97. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizi yeni sezonda da seyirci karşısına çıkacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 8 Haziran 2022 tarihinde 97. bölümüyle ATV'de yayınlanacak. Dizinin sezon finali tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır.
97.Bölüm:
OSMAN BEY CEBE'Yİ ELE GEÇİRDİ
Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur.
Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?
BARKIN'IN FOYASI ORTAYA ÇIKIYOR
Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?
OSMAN BEY ÇOBANOĞLU ALİ BEYİ MAHÇUP EDİYOR
Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?