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    • Magazin
    • 13.06.2022 06:40
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    • 13.06.2022 06:59
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    Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamı seyircisiyle buşuyor. Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Metin Günayi senaryosunu ise Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Fenomen dizi adım adım sezon finaline yaklaşıyor. Peki Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Başlrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Serhat Kılıç'ın yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin sezon final tarihi merak edildi. 97. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizi yeni sezonda da seyirci karşısına çıkacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman 8 Haziran 2022 tarihinde 97. bölümüyle ATV'de yayınlanacak. Dizinin sezon finali tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır.

    97.Bölüm:

    OSMAN BEY CEBE'Yİ ELE GEÇİRDİ

    Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur.

    Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?

    BARKIN'IN FOYASI ORTAYA ÇIKIYOR

    Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?

    OSMAN BEY ÇOBANOĞLU ALİ BEYİ MAHÇUP EDİYOR

    Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

        OSMAN BEY YENİŞEHİR'İN KAPISINDA

        Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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