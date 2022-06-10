Seksenler bitti mi? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi? Seksenler neden bitiyor?

SEKSENLER BİTTİ Mİ?

TRT yönetimi bu kararı Seksenler dizisinin hem yapımcısı hem de senaristi Birol Güven'e bildirirken dizinin final bölümü için hazırlıkların tamamlanmasını istedi. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Seksenler dizisi bugün yayınlanan 654. bölüm ile birlikte ekran macerasını sona erdirerek seyircisine veda ediyor.