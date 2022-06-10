10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 10 Haziran Yemekteyiz PUAN DURUMU!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftanın finalinin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izlemeyi kaçıranlar bu hafta en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanları alan yarışmacının hangisi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı.
YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
- Fatma Hanım
- Gülay Hanım
- Öznur Hanım
- Metin Bey
- İbrahim Bey
10 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...