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    • Magazin
    • 10.06.2022 18:58
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    • 10.06.2022 19:04
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    10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 10 Haziran Yemekteyiz PUAN DURUMU!

    Gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler 10 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada yine her Cuma olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler vardı. Tartışmanın, rekabetin bir an bile eksik olmadığı Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında puan durumu nasıl şekillendi? İşte 15 bin TL'yi kazanan isim...

    takvim.com.tr
    10 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftanın finalinin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izlemeyi kaçıranlar bu hafta en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanları alan yarışmacının hangisi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı.

    YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

    - Fatma Hanım

    - Gülay Hanım

    - Öznur Hanım

    - Metin Bey

    - İbrahim Bey

    10 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftanın finalinin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izlemeyi kaçıranlar bu hafta en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanları alan yarışmacının hangisi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı.
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