Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?