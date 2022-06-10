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    • Magazin
    • 10.06.2022 22:42
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    • 10.06.2022 22:42
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    10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

    Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki,10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

    10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılaan oylama sonucu açıklanacak olan aday belirlendiğinde sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR'DA YENİ KAPTANLAR VE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

        Bu akşam yarışmanın başında erkekler ve kadınlar özelinde kaptanlk yarışı gerçekleşti.

        Erkeklerde kaptan 46 saniye ile Atakan olurken kadınlarda kaptan 52 saniyeyle Nagihan oldu!

        Kaptanlar kendi takımlarını oluşturup mücadele edecek.

        SURVIVOR SON TAKIMLAR

        Survivor yeni takımlar şöyle:

        ÜNLÜLER:

        Adem

        Batuhan

        Ayşe

        Anıl

        Nagihan

        GÖNÜLLÜLER:

        Berkan

        Atakan

        Hikmet

        Nisa

        Ogeday
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        Haberler Magazin 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?
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