Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılaan oylama sonucu açıklanacak olan aday belirlendiğinde sizlerle paylaşacağız.