10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Puan Durumu!

Gelinim Mutfakta'da gelinler el lezzetlerini yarıştırırken kaynanalar hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puan veriyor, böylece günün ve haftanın birincilerini belirlemiş oluyorlar. Peki Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu nasıl oldu? Günün birincisi hangi gelin oldu? Tartışmaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta 10 Haziran elenen isim kim oldu?