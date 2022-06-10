10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Puan Durumu!

Gelinim Mutfakta'da gelinler el lezzetlerini yarıştırırken kaynanalar hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puan veriyor, böylece günün ve haftanın birincilerini belirlemiş oluyorlar. Peki Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu nasıl oldu? Günün birincisi hangi gelin oldu? Tartışmaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta 10 Haziran elenen isim kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Haziran günü kazanıp çeyrek altını alan yarışmacısı açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Bu hafta eleme olmayacak sadece çeyrek altının sahibi açıklanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gelinim Mutfakta 950. Bölüm Fragmanı yayında! Damla ve Furkan'ın nikahları kıyılıyor!
Gelinim Mutfak'ta da bir ilk. Evlenmeye hazırlanan Damla, nişanlısı Furkan'ın nikah sürprizi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacımız Damla, sevenlerinin huzurunda dünya evine giriyor. Takı töreni ve eğlence d eksik olmayan sürpriz nikah herkesi çok mutlu ediyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!