Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı saç baş yoldurttu! Miray Daner oynadıkça seyirciler çileden çıktı 'Seni paramparça yaparlar', 'Çok kötüsün'

Sosyal medya bunu konuşuyor. Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner oyunculuğu ile sosyal medyayı salladı. Netflix'in en yeni Ay Yapım imzalı Türk dizisi Kuş Uçuşu'nda Aslı karakteri gündem oldu. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrolde yer aldığı yeni dizi Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı konu ediniyor. Fenomen dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor. 2. sezonu yayınlanacak mı diye merakla beklenirken sosyal medyada Aslı karakteri hakkında yapılan yorumlar dikkat çekti.
KUŞ UÇUŞU DİZİSİNE YORUM YAĞDI!
Bir seyirci yorumunda "Dizi boyunca Aslı'ya düşman, Lale'ye hayran kaldım. Maalesef Aslı gibilerden çok var. Hazıra konmayı severler, emek vermezler, yalanla, kötülükle bir yere gelmeye çalışırlar. Gelirler de.. Ama bir gerçek var ki; kolay gelen kolay gider." ifadelerini kullandı.
Bir başka seyirci ise şöyle bir yorumda bulunuyor: "Kuşu Uçuşu izliyorum bir kaç gündür. Bu kadar kötülük fazla değil mi yaa… Vallahi içim şişti Aslı'nın katıksız kötülüğünden. Kötü insana bir gram tahammülüm kalmamış onu farkettim dizi bile olsa.Çok kötüsün Aslı çok… Bakalım sonunda ne sürpriz bekliyor bizi."
''SENİ GERÇEK HAYATTA PARAMPARÇA YAPARLAR''
Başka bir seyirci ise gerçek hayatta da Aslı gibilerin bulunduğunu söylüyor ve "Kuş Uçuşu Aslı… Dizi olmasa şansa yaşıyorsun. Seni gerçek hayatta paramparça yaparlar. Bu arada iş hayatında o kadar Aslı gibiler var ki kendi arkamızı kollamak zorundayız. Burada her şey gerçek." diyor.
KUŞ UÇUŞU 2. SEZON YAYIMLANACAK MI, NE ZAMAN?
Kuş Uçuşu dizisi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.