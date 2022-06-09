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    • Magazin
    • 09.06.2022 16:43
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    • 09.06.2022 16:43
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    Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı saç baş yoldurttu! Miray Daner oynadıkça seyirciler çileden çıktı 'Seni paramparça yaparlar', 'Çok kötüsün'

    Netflix’te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Miray Daner sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu. Daner'in başarılı performansı beğeni toplarken, Aslı karakteri seyirciyi çileden çıkarttı. Birce Akalay ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizide mesleğinin zirvesine ulaşmış bir kadın gazeteci ile kısa yoldan büyük üne kavuşma hayali kuran genç bir kızın ölümcül mücadelesini anlatıyor. İşte detaylar...

    Kuş Uçuşu’nun Aslı’sı saç baş yoldurttu!

    Sosyal medya bunu konuşuyor. Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner oyunculuğu ile sosyal medyayı salladı. Netflix'in en yeni Ay Yapım imzalı Türk dizisi Kuş Uçuşu'nda Aslı karakteri gündem oldu. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrolde yer aldığı yeni dizi Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı konu ediniyor. Fenomen dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor. 2. sezonu yayınlanacak mı diye merakla beklenirken sosyal medyada Aslı karakteri hakkında yapılan yorumlar dikkat çekti.

    KUŞ UÇUŞU DİZİSİNE YORUM YAĞDI!

    Bir seyirci yorumunda "Dizi boyunca Aslı'ya düşman, Lale'ye hayran kaldım. Maalesef Aslı gibilerden çok var. Hazıra konmayı severler, emek vermezler, yalanla, kötülükle bir yere gelmeye çalışırlar. Gelirler de.. Ama bir gerçek var ki; kolay gelen kolay gider." ifadelerini kullandı.

    Bir başka seyirci ise şöyle bir yorumda bulunuyor: "Kuşu Uçuşu izliyorum bir kaç gündür. Bu kadar kötülük fazla değil mi yaa… Vallahi içim şişti Aslı'nın katıksız kötülüğünden. Kötü insana bir gram tahammülüm kalmamış onu farkettim dizi bile olsa.Çok kötüsün Aslı çok… Bakalım sonunda ne sürpriz bekliyor bizi."

    ''SENİ GERÇEK HAYATTA PARAMPARÇA YAPARLAR''

    Başka bir seyirci ise gerçek hayatta da Aslı gibilerin bulunduğunu söylüyor ve "Kuş Uçuşu Aslı… Dizi olmasa şansa yaşıyorsun. Seni gerçek hayatta paramparça yaparlar. Bu arada iş hayatında o kadar Aslı gibiler var ki kendi arkamızı kollamak zorundayız. Burada her şey gerçek." diyor.

    KUŞ UÇUŞU 2. SEZON YAYIMLANACAK MI, NE ZAMAN?

    Kuş Uçuşu dizisi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.

        KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN OYUNCULAR KİM?

        Başrollerini, Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un paylaştığı kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimler yer alıyor.

        KUŞ UÇUŞU DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Senaristliğini Meriç Acemi'nin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer'in yaptığı Kuş Uçuşu dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor.

        KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyen dizinin konusu, oyuncuları ve hikayesinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?
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        Haberler Magazin Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı saç baş yoldurttu! Miray Daner oynadıkça seyirciler çileden çıktı 'Seni paramparça yaparlar', 'Çok kötüsün'
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