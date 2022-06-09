Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı saç baş yoldurttu! Miray Daner oynadıkça seyirciler çileden çıktı 'Seni paramparça yaparlar', 'Çok kötüsün'

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNE YORUM YAĞDI!

Bir seyirci yorumunda "Dizi boyunca Aslı'ya düşman, Lale'ye hayran kaldım. Maalesef Aslı gibilerden çok var. Hazıra konmayı severler, emek vermezler, yalanla, kötülükle bir yere gelmeye çalışırlar. Gelirler de.. Ama bir gerçek var ki; kolay gelen kolay gider." ifadelerini kullandı.

Bir başka seyirci ise şöyle bir yorumda bulunuyor: "Kuşu Uçuşu izliyorum bir kaç gündür. Bu kadar kötülük fazla değil mi yaa… Vallahi içim şişti Aslı'nın katıksız kötülüğünden. Kötü insana bir gram tahammülüm kalmamış onu farkettim dizi bile olsa.Çok kötüsün Aslı çok… Bakalım sonunda ne sürpriz bekliyor bizi."