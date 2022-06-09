Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bunu da yapmazsın' Bihter makyaj yaparken fena yakalandı! Yatak odasında...

BİHTER RUJUNU SÜRERKEN TERS TUTTUĞU TELEFONLA KONUŞTU

Üzerinden geçen onca yıla rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran Aşk-ı Memnu dizisinde dikkat çeken bir çekim hatası herkesi güldürdü. Dizide Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri bir yandan oturmuş rujunu sürüyor, bir yandan da cep telefonuyla konuşuyor. Ancak telefona dikkatli bakıldığında ters tuttuğu görünüyor.

Sosyal meydada çok konuşulan sahneye 'Bunu da yapmazsın', 'Fark edilmeyecek gibi değil', 'Beren'i anlarım o kadar ekip nasıl göremedi' şeklinde yorumlar geldi.