Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bunu da yapmazsın' Bihter makyaj yaparken fena yakalandı! Yatak odasında...

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan romantik ve drama türündeki dizi Aşk-ı Memnu 12 yıl sonra 'çekim hataları' ile gündeme geldi. Ziyagil köşkünde yaşanan yasak aşkı konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Batuhan Karacakaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yer alıyor. Yapılan çekim hatalarını fark eden izleyiciler ise o sahneleri sosyal medyada yayımlayınca biranda gündeme oturdu. İşte Aşk-ı Memnu ve diğer bazı dizilerdeki dikkat çeken çekim hataları...
BİHTER RUJUNU SÜRERKEN TERS TUTTUĞU TELEFONLA KONUŞTU
Üzerinden geçen onca yıla rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran Aşk-ı Memnu dizisinde dikkat çeken bir çekim hatası herkesi güldürdü. Dizide Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri bir yandan oturmuş rujunu sürüyor, bir yandan da cep telefonuyla konuşuyor. Ancak telefona dikkatli bakıldığında ters tuttuğu görünüyor.
Sosyal meydada çok konuşulan sahneye 'Bunu da yapmazsın', 'Fark edilmeyecek gibi değil', 'Beren'i anlarım o kadar ekip nasıl göremedi' şeklinde yorumlar geldi.
KAVAK YELLERİ'NDE JANTLARA DİKKAT!
Yayınlandığı dönenim bir başka popüler yapımı olan Kavak Yelleri dizisinde de çekim hatası yapılıyor. Oyuncular İzmir/Urla'dan yeşil bir araçla yola çıkıyorlar. Akşam olduğunda İstanbul'a varıyorlar. Ama arabanın jantları değişmiş oluyor.