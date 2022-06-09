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    • Magazin
    • 09.06.2022 16:13
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    • 09.06.2022 16:15
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    Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bunu da yapmazsın' Bihter makyaj yaparken fena yakalandı! Yatak odasında...

    Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi hala akıllarda! 2009-2010 yılllarında yayınlanan dizinin tekrar bölümleri şuanda bile izleniyor. Her yaz 1. bölümden itibaren eski bölümleri yayınlanıyor milyonlarca seyircide heyecanla izlemeye devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı efsaneleşen dizide çekim hataları yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler 'Bunu da yapmazsın' şeklinde yorumlarda bulundu.

    Aşk-ı Memnu’daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı!

    4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan romantik ve drama türündeki dizi Aşk-ı Memnu 12 yıl sonra 'çekim hataları' ile gündeme geldi. Ziyagil köşkünde yaşanan yasak aşkı konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Batuhan Karacakaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yer alıyor. Yapılan çekim hatalarını fark eden izleyiciler ise o sahneleri sosyal medyada yayımlayınca biranda gündeme oturdu. İşte Aşk-ı Memnu ve diğer bazı dizilerdeki dikkat çeken çekim hataları...

    BİHTER RUJUNU SÜRERKEN TERS TUTTUĞU TELEFONLA KONUŞTU

    Üzerinden geçen onca yıla rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran Aşk-ı Memnu dizisinde dikkat çeken bir çekim hatası herkesi güldürdü. Dizide Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri bir yandan oturmuş rujunu sürüyor, bir yandan da cep telefonuyla konuşuyor. Ancak telefona dikkatli bakıldığında ters tuttuğu görünüyor.

    Sosyal meydada çok konuşulan sahneye 'Bunu da yapmazsın', 'Fark edilmeyecek gibi değil', 'Beren'i anlarım o kadar ekip nasıl göremedi' şeklinde yorumlar geldi.

    KAVAK YELLERİ'NDE JANTLARA DİKKAT!

    Yayınlandığı dönenim bir başka popüler yapımı olan Kavak Yelleri dizisinde de çekim hatası yapılıyor. Oyuncular İzmir/Urla'dan yeşil bir araçla yola çıkıyorlar. Akşam olduğunda İstanbul'a varıyorlar. Ama arabanın jantları değişmiş oluyor.

        Öte yandan Kavak Yelleri dizinde bir başka çekim hatası göze çarpıyor. Çekimde yaşanabilecek en büyük hatalardan birisi olan kamera gözüküyor. Kamera arabanın dikiz aynasından izleyiciye yansıyor.

        YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE LEYLA İLE OĞUZ'UN ARASINA KARA KEDİ DEĞİL SET GÖREVLİSİ GİRDİ

        Yaprak Dökümü dizisinin bir bölümünde, Leyla ile Oğuz eve geliyorlar. Leyla Oğuz'a barışalım diyor, bir daha bu kadar üstüne gelmeyeceğim diyor, ardından da eşini öpüyor.

        Oğuz oradan kalkıp gidiyor, işte o an Leyla ile Oğuz'un oturdukları koltuğun karşısındaki koltukta oturan ve onları seyreden set görevlisi resmen görünüyor.
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        Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bunu da yapmazsın' Bihter makyaj yaparken fena yakalandı! Yatak odasında...
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