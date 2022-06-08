Kardeşlerim'in kıvırcık saçlı güzeliydi! Ayrılığı sezon finalinde ifşa oldu! 'Hoşçakal prenses' Sonu Kadir'inkine benzedi!

Kardeşlerim'de şok etkisi yaratan gelişme! Kan gövdeyi götürdü! NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki dizide ayrılık çanları çalıyor. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan diziden ayrılacağı iddia edilen isim de ifşa oldu.