Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a geçti! Gülsim Ali'nin ayrıldığı diziden o oyuncuyu kaptılar! Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek

CEM KURTOĞLU KİMDİR?

Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur.

Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.

Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu son olarak TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynadı.