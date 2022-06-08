Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a geçti! Gülsim Ali'nin ayrıldığı diziden o oyuncuyu kaptılar! Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek

Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a flaş transfer! Kanal D'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar yeni bölümleriyle reytingleri kasmaya devam ediyor. 631. bölüme kadar başarı ile gelen dizinin başrolünde Zafer Ergin, Oya Okar, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi oyuncular yer alıyor. Gönül Dağı dizisinde dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar'a geçeceği iddiası gündem yarattı. Dizide Rıza Baba'nın evladı yerine koyduğu Hüsnü Çoban'ın öleceği iddia edilmişti. Cem Kurtoğlu'nun Çoban'ın yerine kadroya şenlik katacağı konuşuluyor. Peki neler oluyor?
Türk sinemasının usta oyuncusu Cem Kurtoğlu iddiaya göre Arka Sokaklar'da rol alacak. Karakteri de Rıza Baba'ya bela olacak. 2006 yılında bu yana ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisi oyuncu kadrosunu genişletecek.
GÖNÜL DAĞI'NDAN ARKA SOKAKLAR'A BOMBA TRANSFER!
TRT1 ekranlarındaki Gönül Dağı dizisinde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle başarılı oyunculuğunu sergileyen Cem Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.
RIZA BABA'NIN BAŞINI YENİ BİR BELAYA SOKACAK
Gelen bilgilere göre, usta oyuncunun canlandıracağı karakterin Rıza Baba'nın başına bela olacak bir isim olduğu ifade ediliyor.