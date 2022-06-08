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    • Magazin
    • 08.06.2022 13:06
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    • 08.06.2022 13:08
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    Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a geçti! Gülsim Ali'nin ayrıldığı diziden o oyuncuyu kaptılar! Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek

    Gönül Dağı dizisinin sezon finali büyük ses getirmişti. Dizide Dilek karakterinin hikayesi sona ermiş başrol oyuncu Gülsim Ali İlhan projeden ayrılmıştı. Hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle bir dönem Gönül Dağı kadrosunda bulunan usta oyuncu Cem Kurtoğlu da diziden ayrılan oyuncular arasında yer alıyor. Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar'a transfer olduğu iddia edildi. İşte bomba iddianın detayları...

    Gönül Dağı’ndan Arka Sokaklar’a geçti!

    Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a flaş transfer! Kanal D'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar yeni bölümleriyle reytingleri kasmaya devam ediyor. 631. bölüme kadar başarı ile gelen dizinin başrolünde Zafer Ergin, Oya Okar, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi oyuncular yer alıyor. Gönül Dağı dizisinde dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar'a geçeceği iddiası gündem yarattı. Dizide Rıza Baba'nın evladı yerine koyduğu Hüsnü Çoban'ın öleceği iddia edilmişti. Cem Kurtoğlu'nun Çoban'ın yerine kadroya şenlik katacağı konuşuluyor. Peki neler oluyor?

    Türk sinemasının usta oyuncusu Cem Kurtoğlu iddiaya göre Arka Sokaklar'da rol alacak. Karakteri de Rıza Baba'ya bela olacak. 2006 yılında bu yana ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisi oyuncu kadrosunu genişletecek.

    GÖNÜL DAĞI'NDAN ARKA SOKAKLAR'A BOMBA TRANSFER!

    TRT1 ekranlarındaki Gönül Dağı dizisinde hemşire Elif'in babası Arif karakteriyle başarılı oyunculuğunu sergileyen Cem Kurtoğlu'nun Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.

    RIZA BABA'NIN BAŞINI YENİ BİR BELAYA SOKACAK

    Gelen bilgilere göre, usta oyuncunun canlandıracağı karakterin Rıza Baba'nın başına bela olacak bir isim olduğu ifade ediliyor.

        BAŞKA BİR DİZİDE ROL ALDI!

        Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren sevilen oyuncu Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözüktü.

        Giray Altınok ile Kerem Özdoğan gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Vay Bunlar dizisindeki karakteri merak edilirken Arka Sokaklar dizisindeki akıbeti merak edildi.

        Hüsnü Çoba'ın dizideki defterini kapattığına dair yorumlar geldi.

        Detaylar için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

        CEM KURTOĞLU KİMDİR?

        Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur.

        Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.

        Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu son olarak TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynadı.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan Arka Sokaklar'a geçti! Gülsim Ali'nin ayrıldığı diziden o oyuncuyu kaptılar! Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek
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