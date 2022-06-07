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    • Magazin
    • 07.06.2022 18:40
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    • 07.06.2022 18:40
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    Teşkilat'ın yeni sezonunda kimler yok? Serdar, Pınar ve Hulki... Zehra'nın bastığı tetikle havaya uçtular! Biricik sevdiceğiydi!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi bir önceki gün sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı fenomen dizinin sezon finalinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. İşte Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroda olmayacak olan oyuncular...

    Teşkilat’ın sezon finaline 3 ayrılık damga vurdu!

    Tekilat'ın sezon finali nefes kesti. Oyun içinde oyun kuran ekip şirkete girerek operasyona başladı ancak yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda kaldılar. Serdar ve Zehra'nın hiç olmadığı kadar yakınlaştıkları sezon finalinde izleyiciler nefeslerini tuttu ve ekibin başına gelenleri izledi. Serdar, Pınar ve Hulki patlamanın ortasında kaldı. Zehra'nın tetikleyiciye basmasıyla büyük bir patlamanın yaşandığı binada Serdar, Pınar ve Hulki'ye ne olduğu merak konusu oldu. Peki Serdar, Pınar ve Hulki öldü mü? İşte detaylar...

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi Teşkilat 29 Mayıs Pazar akşamı 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Bombaların patladığı heyecan dolu bölümde ayrılıklar ardı sıra geldi.

    Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri, Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar ve Teşkilat'ın Tövbekar'ı Hakan Boyav sezon finaliyle diziye veda eden isimler oldu.

    EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI

    Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolüne hayat veren Ezgi Şenler son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Şenler şu ifadeleri kullandı:

    "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar"

        SERDAR PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

        Dizinin finalinde ise Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ın başrol oyuncusu Serdar'ı oynayan Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmediği ise yeni sezonda belli olacak.

        3. SEZON YOLDA!

        Burak Arlıel'in yönetmenliği eşliğinde çekimleri Ankara ilinde gerçekleştirilen Teşkilat dizisi 3.sezonda da TRT1 ekranındaki varlığını sürdürmeye devam edecek.

        TEŞKİLAT SEZON FİNALİ ÖZETİ!

        Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder.

        Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

        Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz.

        Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.
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        Haberler Magazin Teşkilat'ın yeni sezonunda kimler yok? Serdar, Pınar ve Hulki... Zehra'nın bastığı tetikle havaya uçtular! Biricik sevdiceğiydi!
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